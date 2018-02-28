NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Мнения

NASA сообщило о пришельцах: Космонавты переносят инопланетные вирусы на Землю

Что ожидает человечество?

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

От Редактора

С гнездом на голове: Екатерина Варнава призналась, что у нее едет крыша

Юмор, сарказм, правда.

Сюжеты :

В Москве пенсионер скончался после замечания охранника магазина Поклонники упрекнули Волочкову за мужскую фигуру В США мужчина изнасиловал женщину и голым убегал на квадроцикле от полиции Фанаты назвали рэпера Басту бомжом Фанаты подозревают, что Рената Литвинова носит фамилию Земфиры Хакеры атакуют пользователей устройств Apple Андрей Малахов показал на всю Россию "детей-леопардов" Олимпиада подняла посещаемость Pornhub и Tinder Viber создал мегачат для миллиарда человек В Windows обнаружена очередная "смертельная" уязвимость Голая грудь: Дженнифер Лоуренс вновь эпатировала публику откровенным нарядом Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний
| | В Сети нашли неизданную песню Эми Уайнхаус, записанную солисткой в 17 лет

В Сети нашли неизданную песню Эми Уайнхаус, записанную солисткой в 17 лет

Сегодня, 16:27
Продюсер и композитор Джил Кэнг опубликовал в Сети неизданную композицию британской солистки Эми Уайнхаус, записанную, когда исполнительнице было всего 17 лет. Демо-версия песни называется My own way.

В Сети нашли неизданную песню Эми Уайнхаус, записанную солисткой в 17 лет

 

Джил Кэнг вспоминает, что 2001 год оказался особенно тяжелым для продюсеров, поскольку найти талантливого вокалиста практически не представлялось возможным. В шоу-бизнесе периодически появлялись бездарные женские и мужские музыкальные группы. На этом фоне, словно Солнце среди туч появилась Эми Уайнхаус. Девушка поразила композитора своим эксцентричным исполнением. Работа с ней проходила легко и непринужденно.


Эми Уайнхаус умерла в 2011 году от остановки сердца из-за употребления чрезмерной порции алкоголя. Сначала предполагали о передозировке наркотиками, но в процессе медицинской экспертизы в ее организме не нашли запрещенных веществ. Талантливая певица погибла от алкогольной интоксикации. Руководитель лейбла Universal Music UK Дэвид Джозеф уничтожил незаконченные композиции последнего альбома Эми Уайнхаус, не желая обнародовать их.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Документальный фильм о неизвестной Эми Уайнхаус выйдет в июле
Документальный фильм о неизвестной Эми Уайнхаус выйдет в июле

В Великобритании в июле месяце выйдет документальный фильм «Эми» о неизвестной Эми Уайнхаус. Режиссером картины выступает Асиф Кападия.

В Лондоне установили памятник Эми Уайнхаус
В Лондоне установили памятник Эми Уайнхаус

14 сентября, в день рождение популярной певицы Эми Уайнхаус, в Лондоне был установлен бронзовый памятник.

В Лондоне установят памятник Эми Уайнхаус
В Лондоне установят памятник Эми Уайнхаус

Скоро в Лондоне появится памятник британской певице Эми Уайнхаус, которая три года назад умерла в собственной квартире от алкогольного отравления.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости