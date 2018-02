В Сети нашли неизданную песню Эми Уайнхаус, записанную солисткой в 17 лет

Продюсер и композитор Джил Кэнг опубликовал в Сети неизданную композицию британской солистки Эми Уайнхаус, записанную, когда исполнительнице было всего 17 лет. Демо-версия песни называется My own way.

Домбровский Сергей

Джил Кэнг вспоминает, что 2001 год оказался особенно тяжелым для продюсеров, поскольку найти талантливого вокалиста практически не представлялось возможным. В шоу-бизнесе периодически появлялись бездарные женские и мужские музыкальные группы. На этом фоне, словно Солнце среди туч появилась Эми Уайнхаус. Девушка поразила композитора своим эксцентричным исполнением. Работа с ней проходила легко и непринужденно.Эми Уайнхаус умерла в 2011 году от остановки сердца из-за употребления чрезмерной порции алкоголя. Сначала предполагали о передозировке наркотиками, но в процессе медицинской экспертизы в ее организме не нашли запрещенных веществ. Талантливая певица погибла от алкогольной интоксикации. Руководитель лейбла Universal Music UK Дэвид Джозеф уничтожил незаконченные композиции последнего альбома Эми Уайнхаус, не желая обнародовать их.