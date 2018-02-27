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| | Фильм «Мстители: Война бесконечности» от Marvel в России увидят 3 мая

Фильм «Мстители: Война бесконечности» от Marvel в России увидят 3 мая

Вчера, 19:39
Продолжение фантастического боевика «Мстители: Война бесконечности» в России увидят все-таки 3 мая.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» от Marvel в России увидят 3 мая

 

В феврале дату премьеры кинокартины переносили на несколько дней позже – на 11 мая. Это было связано с выходом в начале мая отечественных фильмов «Собибор» с актером Константином Хабенским и «Танки». Вскоре описание о фильме «Собибор», сценаристом которого значился Министр культуры, исчезло. Как заявил Алексей Рязанцев, президент «Каропроката», кинолента «Собибор» еще не закончена, поэтому с датой проката еще не определились. Премьеру фильма «Мстители: Война бесконечности» вернули на 3 мая.

Американские зрители увидят киноленту на день позже – 4 мая. Напомним, американский фильм «Мстители: Война бесконечности» Джо и Энтони Руссо впервые вышел в 2014 году. 4-й эпизод «Мстителей» из вселенной Marvel запланирован на май 2019 года.
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