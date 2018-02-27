Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | "Кинопоиск" будет транслировать вручение «Оскара»

"Кинопоиск" будет транслировать вручение «Оскара»

Вчера, 19:20
Впервые за время существования рунета «Кинопоиск» покажет прямую передачу вручения «Оскара». В ночь с 4 на 5 марта 90-я церемония с комментариями на русском языке будет демонстрироваться на веб-странице специального проекта.

"Кинопоиск" будет транслировать вручение «Оскара»

 

Пресс-служба «Кинопоиска» проинформировала о том, что впервые за все время существования сервис будет вести прямую трансляцию 90-й церемонии вручения премии «Оскар». Права на демонстрацию «Кинопоиск» купил у компании Disney. Передача начнется в 02:30 по мкс 5 марта. Комментировать церемонию на русском языке будут главредактор сервиса Елизавета Сурганова при помощи двух коллег. Передача будет доступна для жителей РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении и других стран.

Полную запись можно будет посмотреть в течение суток, а специальная версия будет доступна до 30 марта. До начала церемонии пользователи могут поучаствовать в игре «Угадай победителя «Оскара».
Виктория Озерова
Новости по теме
Рэпер Лил Уэйн будет гостем на церемонии вручения «Порно-Оскара»
Рэпер Лил Уэйн будет гостем на церемонии вручения «Порно-Оскара»

На церемонии AVN Awards, которую часто называют «Порно-Оскаром», приглашен реп-исполнитель Лил Уэйн в качестве музыкального гостя. Вручение премии за особые

Церемонию вручения
Церемонию вручения "Оскара" будет транслировать Первый канал

Первый канал в РФ покажет долгожданную церемонию вручения кинопремии "Оскар." Граждане страны смогут наблюдать за этим событием 27 февраля.

«Первый канал» отменил трансляцию «Оскара» ради показа событий в Украине
«Первый канал» отменил трансляцию «Оскара» ради показа событий в Украине

"Первый канал" отменил прямую трансляцию предстоящей церемонии вручения "Оскара", которая будет проходить ночью 3-го марта. Кинокритик Юрий Гладильщиков,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости