"Кинопоиск" будет транслировать вручение «Оскара»

Впервые за время существования рунета «Кинопоиск» покажет прямую передачу вручения «Оскара». В ночь с 4 на 5 марта 90-я церемония с комментариями на русском языке будет демонстрироваться на веб-странице специального проекта.

Виктория Озерова

Пресс-служба «Кинопоиска» проинформировала о том, что впервые за все время существования сервис будет вести прямую трансляцию 90-й церемонии вручения премии «Оскар». Права на демонстрацию «Кинопоиск» купил у компании Disney. Передача начнется в 02:30 по мкс 5 марта. Комментировать церемонию на русском языке будут главредактор сервиса Елизавета Сурганова при помощи двух коллег. Передача будет доступна для жителей РФ, Белоруссии, Казахстана, Армении и других стран.Полную запись можно будет посмотреть в течение суток, а специальная версия будет доступна до 30 марта. До начала церемонии пользователи могут поучаствовать в игре «Угадай победителя «Оскара».