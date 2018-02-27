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| | Новое «Простоквашино» заговорит голосами Охлобыстина и Сукачёва

Новое «Простоквашино» заговорит голосами Охлобыстина и Сукачёва

Вчера, 19:13
«Союзмультфильм» принял решение вернуть «Трое из Простоквашино» на телеэкраны, выпустив премьерные серии, в которых появится два новых персонажа.

Новое «Простоквашино» заговорит голосами Охлобыстина и Сукачёва

 

Старые персонажи любимого всеми советского мультфильма заговорят голосами современных актёров. Так, голосом пса Шарика будет рок-музыкант Гарик Сукачёв, а почтальона Печкина озвучит Иван Охлобыстин из сериала «Интерны». Слова мамы Дяди Фёдора будут звучать из уст телеведущей Юлии Меньшовой.

В новых сериях появятся два дебютирующих героя. У Дяди Фёдора появится сестра, а вот второй герой пока остаётся загадкой, для поддержания интриги.

Председатель правления студии создания мультфильма Юлиана Слащёва говорит о том, что за ближайшие два года планируется нарисовать и отснять 30 серий «Простоквашино» в современном амплуа. Героями мультфильма будут использоваться современные гаджеты, а Дядя Фёдор станет стильным мальчишкой. Начало работ по созданию мультфильма запланировано на весну текущего года.
Дарья Дмитриева
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