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| | Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифосовского

Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифосовского

Вчера, 18:59
63-летний актер Валерий Гаркалин попал в реанимацию института скорой помощи имени Склифосовского. О госпитализации актера сообщили во время гастролей антепризного спектакля «Страсть Аполлона», где он исполняет главную роль.

Валерий Гаркалин попал в реанимацию Склифосовского

 

Инцидент произошел 23 февраля. По слухам, у Гаркалина проблемы с легкими. Заменять артиста пришлось Андрею Журавлеву. Сам Журавлев считает, что у Гаркалина случилась пневмония из-за переохлаждения. Еще в 2008 году у народного любимца случился инфаркт.

Валерий Гаркалин — народный артист России, стал популярен благодаря участию в фильме "Ширли-мырли", где он исполнил роль братьев-близнецов. С 2001 года он стал одним из ведущих артистов Театра сатиры. В 2009 году актер стал вдовцом, умерла его супруга Катерина. У него есть одна дочь - Ника, театральный продюсер. Валерий Борисович преподает в ГИТИСе.
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