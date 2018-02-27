Депардье отменил гастроли из-за болезни

Как сообщается, известный французский актер Жерар Депардье не приедет в Россию на запланированные гастроли. Знаменитость сообщил о проблемах со здоровьем.

Депардье планировал сыграть в спектакле «Любовные письма». Постановку должны были увидеть жители Москвы, Краснодара и Майкопа в марте 2018 года.Всенародно любимый актер даже обратился к российским поклонникам на русском языке. Депордье рассказал о плохом самочувствии, но пообещал, как только ему станет лучше приехать. В спектакле также должна была принимать участие еще одна французская звезда – Изабель Арджани. Жерар и Изабель играют в спектакле влюбленных, которые на протяжении многих лет общаются лишь в письмах. Артист посоветовал поклонникам не сдавать билеты. Видимо, Депардье стремиться посетить Россию как можно скорее.Жерар Депардье получил немало наград на международных кинофестивалях, таких как «Золотой глобус», «Золотой лев». Также Депардье лауреат Каннского кинофестиваля. У актера два гражданства - французское и российское.