Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Мозг отмирает: Грипп способен лишать воспоминаний В Казани мужчина расстрелял пешеходов, забаррикадировавшись в квартире Цыганская свадьба детей в торговом центре возмутила новосибирцев Глава МИД Ирака заявил о закупке российских С-400 Американец размера XXXXXL смог стать моделью Арабская звезда украла клип у Алексея Воробьёва На Украине женщина 30 лет жила в одной квартире с мумией матери «Ты белоруска»: Настя Рыбка просит Таиланд не выдавать её ФСБ Школьник из Новой Зеландии разозлился из-за запрета носить дуршлаг на голове Депардье отменил гастроли из-за болезни Защитник Сергея Семёнова готовит для Рыбки и Лесли место в российской тюрьме Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги
| | Депардье отменил гастроли из-за болезни

Депардье отменил гастроли из-за болезни

Вчера, 18:33
Как сообщается, известный французский актер Жерар Депардье не приедет в Россию на запланированные гастроли. Знаменитость сообщил о проблемах со здоровьем.

Депардье отменил гастроли из-за болезни

 

Депардье планировал сыграть в спектакле «Любовные письма». Постановку должны были увидеть жители Москвы, Краснодара и Майкопа в марте 2018 года.

Всенародно любимый актер даже обратился к российским поклонникам на русском языке. Депордье рассказал о плохом самочувствии, но пообещал, как только ему станет лучше приехать. В спектакле также должна была принимать участие еще одна французская звезда – Изабель Арджани. Жерар и Изабель играют в спектакле влюбленных, которые на протяжении многих лет общаются лишь в письмах. Артист посоветовал поклонникам не сдавать билеты. Видимо, Депардье стремиться посетить Россию как можно скорее.

Жерар Депардье получил немало наград на международных кинофестивалях, таких как «Золотой глобус», «Золотой лев». Также Депардье лауреат Каннского кинофестиваля. У актера два гражданства - французское и российское.
Новости по теме
Жерар Депардье и Изабель Аджани выступят со спектаклем в Адыгее
Жерар Депардье и Изабель Аджани выступят со спектаклем в Адыгее

Жители Адыгеи смогут увидеть звезд мировой величины - актера Жерара Депардье и певицу Изабель Аджани. Они покажут спектакль в городе Майкоп 11 марта.

На сцене театра в Краснодаре появится Жерар Депардье
На сцене театра в Краснодаре появится Жерар Депардье

Известный французский актер Жерар Депардье сыграет на сцене одного из театров Краснодара. Он и певица Изабель Аджани предстанут в спектакле "Любовные письма".

Жерар Депардье может поставить оперу в Казахстане
Жерар Депардье может поставить оперу в Казахстане

Актер Жерар Депардье рассматривает возможность постановки оперы в Казахстане. Об этом известный французский артист сообщил министру культуры и спорта

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости