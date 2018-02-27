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| | Монатик стал лидером Yuna-2018

Монатик стал лидером Yuna-2018

Сегодня, 18:06
Уроженец Луцка певец Монатик стал лидером музыкальной премии Yuna-2018. Солист завоевал первые места в трех категориях, обойдя всех участников творческого конкурса. Монатика признали лучшим в номинациях: «Клип», «Концертное шоу» и «Исполнитель».

Монатик стал лидером Yuna-2018

 

Рекордсменом Yuna-2018 стала группа Hardkiss, обойдя по количеству наград знаменитую Джамалу. Всего данный коллектив выиграл премию восемь раз. В этом году Hardkiss признали лучшей в номинациях «Рок-группа» и «Песня на украинском языке». Вокалистку Светлану Лободу выделили в категории «Музыкальный альбом». Тине Кароль досталась статуэтка в качестве «Лучшей исполнительницы». «Песней года» назвали «Тает лед» группы «Грибы». Данную композицию в YouTube посмотрели более 167 млн раз.

На Yuna-2018 сумел всех обойти солист Монатик. В подростковом возрасте вокалист увлекался брейк-дансом. Все думали, что он станет профессиональным танцором. В 2008 году Монатик участвовал в кастинге «Фабрики звезд», но не прошел его. Наталья Могилевская пригласила молодого человека в свой балет и началось постепенное восхождение новой звезды.
Домбровский Сергей
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