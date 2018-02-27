Монатик стал лидером Yuna-2018

Уроженец Луцка певец Монатик стал лидером музыкальной премии Yuna-2018. Солист завоевал первые места в трех категориях, обойдя всех участников творческого конкурса. Монатика признали лучшим в номинациях: «Клип», «Концертное шоу» и «Исполнитель».

Домбровский Сергей

Рекордсменом Yuna-2018 стала группа Hardkiss, обойдя по количеству наград знаменитую Джамалу. Всего данный коллектив выиграл премию восемь раз. В этом году Hardkiss признали лучшей в номинациях «Рок-группа» и «Песня на украинском языке». Вокалистку Светлану Лободу выделили в категории «Музыкальный альбом». Тине Кароль досталась статуэтка в качестве «Лучшей исполнительницы». «Песней года» назвали «Тает лед» группы «Грибы». Данную композицию в YouTube посмотрели более 167 млн раз.На Yuna-2018 сумел всех обойти солист Монатик. В подростковом возрасте вокалист увлекался брейк-дансом. Все думали, что он станет профессиональным танцором. В 2008 году Монатик участвовал в кастинге «Фабрики звезд», но не прошел его. Наталья Могилевская пригласила молодого человека в свой балет и началось постепенное восхождение новой звезды.