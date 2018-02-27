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| | Осенью Jamiroquai выступят в Москве с концертом

Осенью Jamiroquai выступят в Москве с концертом

Сегодня, 18:04
Британская фанк-группа Jamiroquai посетит Москву с концертом грядущей осенью. Музыканты намерены выступить 13 ноября в СК «Олимпийский». Билеты в продажу поступят уже послезавтра, 1 марта.

Осенью Jamiroquai выступят в Москве с концертом

 

В марте прошлого года группа презентовала первый за семь лет альбом под названием Automaton. В него вошли 12 треков. Британцы летом выпустили клип на композицию Superfresh.

Все прошлые альбомы группы разошлись тиражом более 30 миллионов копий. Альбом Travelling Without Moving, который появился еще в сентябре 1996 года, оказался в Книге рекордов Гиннесса, как самая продаваемая пластинка в стиле фанк, а песня Virtual Insanity принесла группе «Оскар» в мире музыки - премию «Грэмми».

Организатором шоу, которое пройдет в «Олимпийском» 14 ноября, выступает концертное агентство «Мельница». Детали предстоящего шоу пока держатся в секрете.
Николай Офицеров
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