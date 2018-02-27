Россия и США обменялись православными мощами

Непосредственно из США в Мордовию в скором времени должны привести частицу мощей святителя Ионна Шанхайского и Сан-Францисского. Запланировано, что передача религиозной святыни состоится 10 марта. Россия ранее передала американцам икону с частицей мощей святого праведного воина Феодора Ушакова.

Николай Офицеров

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский был выдающимся миссионером, иерархом, а также духовным лидером Русской православной церкви за рубежом. Информацию об этом рассказали сотрудники отечественных СМИ. Как планируется, передача святыни должна пройти 10 марта. Частица мощей святителя Иоанна будет храниться в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре, что в Темниковском районе Мордовии.Частицу мощей Феодора Ушакова теперь отправили в кафедральный собор имени иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», что находится в Сан-Франциско.