Мнения

"Первый случай": Благодаря новому другу Борисова получила полтора миллиона рублей

О способах заработка Даны Борисовой.

От Редактора

"Мордой об асфальт": Волочкова оскорбила восхищенную поклонницу

Подписчики артистки засомневались в ее адекватности.

Сюжеты :

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева задрала ноги Италия переманила состоятельных россиян льготным налоговым режимом Российская молодёжь стремительно набирает вес Помощник потерявшего сознание украинского министра рассказал о его самочувствии Двое мужчин погибли, пытаясь покинуть Нью-Йорк на шасси самолёта Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом Во Франции из-за аномальных холодов замерзли насмерть три человека Дарья Пынзарь поделилась трогательным снимком сыновей В РЖД предлагают упразднить список запрещённых для женщин профессий В небе над Кузбассом пролетел таинственный НЛО Инвесторы массово приобретают акции китайских «королей» и «императоров» США угрожают Турции санкциями за покупку российских ракетных комплексов
| | Россия и США обменялись православными мощами

Россия и США обменялись православными мощами

Сегодня, 16:12
Непосредственно из США в Мордовию в скором времени должны привести частицу мощей святителя Ионна Шанхайского и Сан-Францисского. Запланировано, что передача религиозной святыни состоится 10 марта. Россия ранее передала американцам икону с частицей мощей святого праведного воина Феодора Ушакова.

Россия и США обменялись православными мощами

 

Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский был выдающимся миссионером, иерархом, а также духовным лидером Русской православной церкви за рубежом. Информацию об этом рассказали сотрудники отечественных СМИ. Как планируется, передача святыни должна пройти 10 марта. Частица мощей святителя Иоанна будет храниться в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском монастыре, что в Темниковском районе Мордовии.

Частицу мощей Феодора Ушакова теперь отправили в кафедральный собор имени иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», что находится в Сан-Франциско.
Николай Офицеров
Новости по теме
Ковчег с мощами святого Пантелеимона прибыл в Нижний Новгород
Ковчег с мощами святого Пантелеимона прибыл в Нижний Новгород

В Нижний Новгород прибыл для поклонения и молитвы ковчег с мощами св. Пантелеимона.Увидеть святыню можно до 2 марта.

Древняя чудотворная икона будет находиться в Приморье с 13 по 25 ноября
Древняя чудотворная икона будет находиться в Приморье с 13 по 25 ноября

В настоящее время святой образ находится на хранении в Русской Православной Зарубежной Церкви

Встреча частицы мощей святого князя Владимира состоится 30 мая в аэропорту, а затем – в Покровском кафедральном соборе
Встреча частицы мощей святого князя Владимира состоится 30 мая в аэропорту, а затем – в Покровском кафедральном соборе

В четверг, 30 мая 2013 года из Москвы в приморскую столицу прибудет Крестный ход с частицей мощей святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости