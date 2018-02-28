В Москве приспособят для современного использования особняк Рутковских

В Бассманном районе Москвы намерены отреставрировать и приспособить для современного использования особняк Рутковских, построенный в 1883 году. Информацию об этом распространяют столичные СМИ, ссылаясь на слова представителей Москомэкспертизы.

Домбровский Сергей

Здание располагается в Большом Козловском переулке и имеет статус памятника. Дом создан Борисом Рутковским для своей дочери. В особняке восстановят козырьки и навесы в том виде, в котором они существовали сразу после постройки. Работники отремонтируют переднюю часть дома и металлические ворота в главной арке.Не останутся без усовершенствований погреб и кирпичные своды первого этажа. Специалисты восстановят мозаичный пол, плитку и винтовую лестницу. Администрация Москвы намерена приспособить особняк Рутковских под современные нужды, дабы здание не простаивало зря и еще долгие годы радовало взор жителей мегаполиса.