Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом

В пылу ярости из-за опубликованного матерного сингла Григория Лепса критик Юрия Лоза, мнения которого никто никогда не спрашивает, сравнил артиста с бомжом, пьющим за сараем. Именно так, уверен бард, выставил себя Лепс после столь скандального опуса.

Николай Офицеров

Как известно, песню Лепс выпустил на прошлой неделе. Она просто-таки заполнена отборным матом и мгновенно разнеслась по социальным сетям. Мнения, конечно же, разделились. Кому-то сингл пришелся по душе, но другие, напротив, посчитали, что заслуженный артист России перешел все рамки дозволенного и до такого уровня не должен опускаться никогда. Подобным творчеством он плюнул в душу многим своим соотечественникам, которые горбятся у компьютеров в офисах.В песне Лепс поет от имени офисного работника, который каждое утро спешит на службу, чтобы там в очередной раз увидеть лица своих коллег, опостылевшие ему за долгие годы работы. Только лишь новые сотрудники вызывают в нем хоть сколько положительные чувства.Журналисты смогли узнать, что Лепс исполнил эту песню, хотя изначальное авторство принадлежит малоизвестной группе «Мел», гитарист которой активно концертирует вместе с Лепсом.