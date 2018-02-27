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| | Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом

Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом

Сегодня, 14:34
В пылу ярости из-за опубликованного матерного сингла Григория Лепса критик Юрия Лоза, мнения которого никто никогда не спрашивает, сравнил артиста с бомжом, пьющим за сараем. Именно так, уверен бард, выставил себя Лепс после столь скандального опуса.

Юрий Лоза назвал Лепса бомжом из-за песни с матом

 

Как известно, песню Лепс выпустил на прошлой неделе. Она просто-таки заполнена отборным матом и мгновенно разнеслась по социальным сетям. Мнения, конечно же, разделились. Кому-то сингл пришелся по душе, но другие, напротив, посчитали, что заслуженный артист России перешел все рамки дозволенного и до такого уровня не должен опускаться никогда. Подобным творчеством он плюнул в душу многим своим соотечественникам, которые горбятся у компьютеров в офисах.

В песне Лепс поет от имени офисного работника, который каждое утро спешит на службу, чтобы там в очередной раз увидеть лица своих коллег, опостылевшие ему за долгие годы работы. Только лишь новые сотрудники вызывают в нем хоть сколько положительные чувства.

Журналисты смогли узнать, что Лепс исполнил эту песню, хотя изначальное авторство принадлежит малоизвестной группе «Мел», гитарист которой активно концертирует вместе с Лепсом.
Николай Офицеров
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