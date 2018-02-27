5 марта стартует второй сезон сериала «Спящие»

Съемками дальнейшего развития событий в картине «Спящие» занимался Сергей Арланов. Герои сериала намерены предотвратить теракты в Москве и Тунисе. Действия ленты разворачиваются через полтора года после событий первого сезона. Фильм критиковали эксперты и рядовые зрители. Арланов намерен поднять рейтинг ленты. Сергей Минаев не предполагал, что его сценарий станут настолько активно обсуждать в обществе. Если люди разговаривают о каком-либо происшествии, это свидетельствует об интересе. Даже если в адрес «Спящих» произносились неприятные высказывания, можно рассчитывать на успех, поскольку фильм находится на слуху.
В картине снимались Игорь Петренко, Наталья Рогожкина, Дмитрий Ульянов, Юрий Беляев и прочие. Минаев рассчитывает на удачный старт второго сезона «Спящих».