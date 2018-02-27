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| | 5 марта стартует второй сезон сериала «Спящие»

5 марта стартует второй сезон сериала «Спящие»

Вчера, 21:40
На Первом канале 5 марта начнется показ второго сезона сериала «Спящие». Фильм создан по сценарию писателя Сергея Минаева. Первый сезон жестко раскритиковали, поэтому режиссер Юрий Быков покинул проект, не выдержав психологического давления.

5 марта стартует второй сезон сериала «Спящие»

 

Съемками дальнейшего развития событий в картине «Спящие» занимался Сергей Арланов. Герои сериала намерены предотвратить теракты в Москве и Тунисе. Действия ленты разворачиваются через полтора года после событий первого сезона. Фильм критиковали эксперты и рядовые зрители. Арланов намерен поднять рейтинг ленты. Сергей Минаев не предполагал, что его сценарий станут настолько активно обсуждать в обществе. Если люди разговаривают о каком-либо происшествии, это свидетельствует об интересе. Даже если в адрес «Спящих» произносились неприятные высказывания, можно рассчитывать на успех, поскольку фильм находится на слуху.

В картине снимались Игорь Петренко, Наталья Рогожкина, Дмитрий Ульянов, Юрий Беляев и прочие. Минаев рассчитывает на удачный старт второго сезона «Спящих».
Домбровский Сергей
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