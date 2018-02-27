5 марта стартует второй сезон сериала «Спящие»

На Первом канале 5 марта начнется показ второго сезона сериала «Спящие». Фильм создан по сценарию писателя Сергея Минаева. Первый сезон жестко раскритиковали, поэтому режиссер Юрий Быков покинул проект, не выдержав психологического давления.

Домбровский Сергей

Съемками дальнейшего развития событий в картине «Спящие» занимался Сергей Арланов. Герои сериала намерены предотвратить теракты в Москве и Тунисе. Действия ленты разворачиваются через полтора года после событий первого сезона. Фильм критиковали эксперты и рядовые зрители. Арланов намерен поднять рейтинг ленты. Сергей Минаев не предполагал, что его сценарий станут настолько активно обсуждать в обществе. Если люди разговаривают о каком-либо происшествии, это свидетельствует об интересе. Даже если в адрес «Спящих» произносились неприятные высказывания, можно рассчитывать на успех, поскольку фильм находится на слуху.В картине снимались Игорь Петренко, Наталья Рогожкина, Дмитрий Ульянов, Юрий Беляев и прочие. Минаев рассчитывает на удачный старт второго сезона «Спящих».