В Мурманской филармонии пройдут рок-концерты группы «R?sonance»

Второго, третьего марта в 19:00 в филармонии состоится концерт группы «Résonance» с программой «Рок-хиты» в Мурманске.

Мероприятие пройдет в рамках гастрольного турам, жителям Мурманска удастся познакомиться с необычным творчеством музыкантов.Несмотря на то, что музыканты «Résonance», относятся к камерной части симфонического оркестра, они считают себя рок-группой. Музыканты хотят, чтобы слушатели познакомились с новым видением любимый рок-хитов. Будут исполнены самые популярные песни рок-групп с мировой известностью. Несомненно, зрители будут удивлены новой обработкой бессмертных хитов.Песни, которые играют музыканты группы – это новое звучание рок-музыки. В состав группы входят преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, которые объездили все планету, а также заслуженные деятели искусств.