Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Мнения

Месть за допинг: США подозревает Россию в кибератаке на Олимпиаду 2018

Возможна еще одна кибератака в день закрытия Олимпиады.

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

От Редактора

Китай сравнили с Северной Кореей: В мире появился ещё один диктатор?

Станет ли Поднебесная «новой Северной Кореей»?

Сюжеты :

MWC 18: Компания сотовой связи Telefonica выпустила свой голосовой помощник Максим Галкин готов провести премию «Муз-ТВ» с Собчак В Москве обсудят проблемы «детей-бабочек» Ксения Бородина ведет «спартанский» образ жизни Любовник Волочковой оказался скромным сотрудником спа-салона В Сети орудует вирус-вымогатель массового поражения В Канаде в результате массового ДТП пострадали 40 человек Google Earth: Обнаружена загадочная полоса вокруг Земли ЛДПР будет добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» Певица Анастасия Стоцкая попала в базу данных «Миротворца» В метро Москвы беременным девушкам начнут раздавать особые значки «Чуть не умер»: Актер Кевин Смит госпитализирован с сердечным приступом
| | В Мурманской филармонии пройдут рок-концерты группы «R?sonance»

В Мурманской филармонии пройдут рок-концерты группы «R?sonance»

Вчера, 22:44
Второго, третьего марта в 19:00 в филармонии состоится концерт группы «Résonance» с программой «Рок-хиты» в Мурманске.

В Мурманской филармонии пройдут рок-концерты группы «R?sonance»

 

Мероприятие пройдет в рамках гастрольного турам, жителям Мурманска удастся познакомиться с необычным творчеством музыкантов.

Несмотря на то, что музыканты «Résonance», относятся к камерной части симфонического оркестра, они считают себя рок-группой. Музыканты хотят, чтобы слушатели познакомились с новым видением любимый рок-хитов. Будут исполнены самые популярные песни рок-групп с мировой известностью. Несомненно, зрители будут удивлены новой обработкой бессмертных хитов.

Песни, которые играют музыканты группы – это новое звучание рок-музыки. В состав группы входят преподаватели консерваторий, в прошлом музыканты филармоний и оперных театров, которые объездили все планету, а также заслуженные деятели искусств.
Новости по теме
Группа «Солнечные дни» выступила с концертом в Кургане
Группа «Солнечные дни» выступила с концертом в Кургане

Группа «Солнечные дни» выступила с концертом в Кургане. Музыканты представили публике новый проект под названием «Симфонические огурцы». Он является смесью

На радиостанции Best FM состоится акустический концерт группы
На радиостанции Best FM состоится акустический концерт группы "Уматурман"

23 марта начиная с 10 часов на волнах радиостанции Best FM состоится уникальный акустический концерт группы «Уматурман». Исполнение пройдет в цикле программ

Песни The Beatles прозвучат со сцены Новосибирской филармонии
Песни The Beatles прозвучат со сцены Новосибирской филармонии

Музыканты ансамбля Павла Шаромова и ансамбля "Маркелловы голоса” исполнят песни группы The Beatles в Новосибирской филармонии. Об этом сообщили российские СМИ.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости