В Москве на станции метро «Маяковская» презентуют мюзикл о Маяковском

27 февраля в вестибюле станции «Маяковская» московского метрополитена состоится презентация мюзикла о поэте Владимире Маяковском. Информацию о данном событии распространяют СМИ столицы РФ, ссылаясь на слова сотрудников «Театра Луны».

Домбровский Сергей

Мероприятие организовано в честь 100-летнего юбилея битвы за звание «короля поэтов», которую Маяковский проиграл Игорю Северянину. На презентации в баттле сразятся хип-хоп исполнители. Имена рэперов не называются. Музыканты предстанут перед любителями подобных зрелищ в образах, основанных на реальных событиях, произошедших со знаменитостями XX века. Зрители будут наблюдать за словестными дуэлями между Анной Ахматовой и Николаем Гумилевым, Мариной Цветаевой и Борисом Пастернаком, Иосифом Бродским и Евгением Евтушенко. Основным действием станет битва между Маяковским и Северянином.Мероприятия состоится в полдень на станции «Маяковская» в Москве. Все желающие могут прийти на презентацию и следить за развитием событий. Организаторы обещают интересные баттлы и уверены, что зрители не пожалеют о зря потраченном времени.