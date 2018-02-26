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| | Онлайн-кинотеатр Amazon купил права на показ шести российских сериалов

Онлайн-кинотеатр Amazon купил права на показ шести российских сериалов

Вчера, 22:30
Онлайн-сервис Amazon приобрел право на показ шести сериалов из России в 2018 году. В их список вошли «Григорий Р» от Андрея Малюкова и «Великая» от Игоря Зайцева.

Онлайн-кинотеатр Amazon купил права на показ шести российских сериалов

 

Компания Amazon приобрела права показа в своем онлайн-кинотеатре в 2018 году шести сериалов, произведенных «Марс Медиа». Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании 26 февраля.

В список сериалов попал «Великая» от российского режиссера Игоря Зайцева, повествующий о судьбе императрицы Екатерины Великой, восьмисерийный «Григорий Р» от режиссера Андрея Малюкова, являющийся биографией Григория Распутина. Также будут показаны детективный сериал «Второе зрение», три военно-драматических сериала «Единичка», «Старое ружье» и «Снайперы. Любовь под прицелом».

Ранее сообщалось о том, что Netflix также купил права для показа фильма «Довлатов», созданного режиссером Алексеем Германом-младшим. В кинотеатрах РФ данный кинофильм появится с 1 марта 2018 года. Данная кинолента принимает участие в основном конкурсе 68-го Берлинского фестиваля кино в нынешнем году.
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