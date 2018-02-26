В Севастополе открыли для посещений парк имени Анны Ахматовой

После работ по реконструкции в Севастополе открыт парк имени Анны Ахматовой. Сообщение об этом появилось на сайте города.

Губернатор Севастополя рассказал, как неделю назад указал подрядчикам на ряд последних недочетов в парке имени Анны Ахматовой, которые устранены на сегодняшний день. Данные недостатки касались чистоты дорожек, пляжа, газонов, то есть приведения парковой зоны в то состояние, которое будет поддерживаться впоследствии сотрудниками обслуживающей парк организацией. На сегодняшний день парк открыт для посещения.Стоимость осуществленных реконструкционных работ составила около 135 млн рублей. За эти деньги в парке переоборудовали дорожки для пешеходов, установили футбольную площадку, теннисный корт, навесы, душевые кабинки, а также кабинки для переодевания. Также были отремонтированы и переобустроены буны.Благодаря реконструкции в парке появилась зона для полива, система наружного освещения, подстветки и видеонаблюдения, а также зона с доступом в Wi-Fi. Весной текущего года планируются работы по озеленению.