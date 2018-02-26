Российские телефильмы покажут на острове Сахалин

8 марта на Сахалине начинается первый фестиваль посвященный сериалам «Утро Родины». Там Александр Адабашьян прочитает лекцию о том, как делаются фильмы. Чулпан Хаматова представит спектакль-посвящение Белле Ахмадулиной. Будут также Евгений Миронов, Валерий Тодоровский.

Как сообщил советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой, жителям Сахалина необходимо окунуться в мир искусства.На фестивале будут заявлены 13 сериалов, выпущенных в 2017 году. Председателем жюри станет Николай Досталь. Подобное мероприятие необходимо не только для тех, кто снимает телефильмы сейчас. Молодому поколению еще только мечтающему снимать сериалы, фестиваль тоже будет полезен.Президент фестиваля Сергей Жигунов заявил, что телефильмы могут намного лучше передать историю человека. Жигунов считает современные сериалы очень достойным продуктом кинопроизводства.