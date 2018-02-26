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| | The Rolling Stones впервые после пятилетнего перерыва отправится в гастрольный тур

The Rolling Stones впервые после пятилетнего перерыва отправится в гастрольный тур

Вчера, 20:57
Рок-группа The Rolling Stones, соперничающая по популярности с легендарной Beatles, объявила о гастрольном туре в Великобритании и Ирландии, который начнется 17 мая в Дублине и завершится 19 июня в Лондоне.

The Rolling Stones впервые после пятилетнего перерыва отправится в гастрольный тур

 

Музыканты этого коллектива пять лет не выступали с концертной программой. Солист The Rolling Stones Мик Джаггер рассказал журналистам о пылком желании вновь порадовать публику своими композициями. По словам вокалиста, когда долго не посещаешь знакомые города, получаешь огромный заряд бодрости, предвкушая скорый визит в эти населенные пункты. Группа The Rolling Stones намерена выступить в Манчестере, Кардиффе. Творческий коллектив последний раз радовал поклонников концертной программой в 2013 году.

The Rolling Stones основана в 1962 году. Эту группу считают одной из самых влиятельных и успешных в истории рока. Музыканты смогли сохранить статус «величайших» до нынешнего времени. По признанию Мика Джаггера, музыканты очень соскучились по концертам и настроены раскачать аудиторию по полной программе.
Домбровский Сергей
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