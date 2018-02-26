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| | "Мачо" из Армении представит страну на "Евровидении"

"Мачо" из Армении представит страну на "Евровидении"

Вчера, 19:38
Севак Ханагян является участником известного российского шоу «Голос». Сегодня стало ясно, что представлять Армению на «Евровидение» будет именно он. С помощью международного жюри и выбора телезрителей, практически единогласно удалось выбрать самого достойного представителя для музыкального конкурса мирового масштаба.

"Мачо" из Армении представит страну на "Евровидении"

 

Севак в ходе отборочного этапа смог обойти 10 сольных исполнителей и 10 групп- cоперников. Ханягян на «Евровидение-2018» выступит с композицией «Ками», что в переводе на русский – «Ветер».

Помимо участия на шоу «Голос», мужчина в 2016 году смог одержать победу на украинском проекте X-Factor, а также в 2015 году попробовал свои силы на российском шоу «Главная сцена».

Сама же Армения участвует на международном конкурсе с 2006 года. Представителям страны максимум удавалось занять 4-ое место. Первой удалось добиться такого результата смогла певица Сирушо, а через 6 лет повторить достигнутое получилось у исполнителя Аврама Саркисян, он же Аврам МР3.
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