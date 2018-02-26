Кинокритик о кино и спорте: «Необходимо снять фильм про мельдоний»

Один из кинокритиков сообщил, что при отсутствии спортивных побед, россияне могут радоваться только победам России в кино-вселенных. По его словам, при нынешнем положении дел предпочтительнее увидеть фильм про мельдоний, чем очередное «Движении вверх» или «Лед».

Сборы в кинотеарах после показа спортивных драм продолжат показывать неплохие результаты. Как объяснил один из российских кинокритиков, режиссеры вынуждены эксплуатировать спортивную тематику – при недостатке реальных спортивных побед РФ, кино про успехи страны в спорте воспринимаются россиянами с большим интересом.Однако, кинокритик сообщил, что вместо очередного «Лед» или «Движение вверх» ему интереснее было увидеть кино про мельдоний. Такой фильм пользовался бы не меньшей популярностью, чем нынешние спортивные киноленты, которые не вызывают в нем глубокой заинтересованности. Кроме того, кинокритик отметил тот факт, что создатели этих фильмов не слишком придерживаются российских традиций в создании фильмов – большое количество голливудских спецэффектов, а также элементы мюзикла направленны в первую очередь на массовую аудиторию.