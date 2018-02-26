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| | Актриса Немоляева получила почетную грамоту от Путина

Актриса Немоляева получила почетную грамоту от Путина

Вчера, 19:33
Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева получила от главы РФ Владимира Путина почетную грамоту за развитие культуры, искусства страны и многолетнюю творческую деятельность. Сведения об этом появились на сайте правовой информации.

Актриса Немоляева получила почетную грамоту от Путина

 

Светлана Немоляева выделена Путиным за колоссальный вклад, который эта женщина вложила в развитие культуры России. Актриса долгие годы выступала в театрах, исполняя роли в постановках, созданных по мотивам великих литературных произведений. Среди них «Карамазовы», сделанные по книге классика Федора Достоевского, «Мертвые души» по одноименному роману Николая Гоголя и многие другие.

Светлана Немоляева хорошо знакома зрителям по участию в фильме «Служебный роман». В этой картине артистка исполнила роль Ольги Рыжковой, которая вспомнила свою старую любовь и хотела возобновить отношения, но ее кумир оказался недостойным человеком. Немоляеву наградили Орденом Почета в 1998 году за активность театральной деятельности.
Домбровский Сергей
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