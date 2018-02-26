Актриса Немоляева получила почетную грамоту от Путина

Российская актриса театра и кино Светлана Немоляева получила от главы РФ Владимира Путина почетную грамоту за развитие культуры, искусства страны и многолетнюю творческую деятельность. Сведения об этом появились на сайте правовой информации.

Домбровский Сергей

Светлана Немоляева выделена Путиным за колоссальный вклад, который эта женщина вложила в развитие культуры России. Актриса долгие годы выступала в театрах, исполняя роли в постановках, созданных по мотивам великих литературных произведений. Среди них «Карамазовы», сделанные по книге классика Федора Достоевского, «Мертвые души» по одноименному роману Николая Гоголя и многие другие.Светлана Немоляева хорошо знакома зрителям по участию в фильме «Служебный роман». В этой картине артистка исполнила роль Ольги Рыжковой, которая вспомнила свою старую любовь и хотела возобновить отношения, но ее кумир оказался недостойным человеком. Немоляеву наградили Орденом Почета в 1998 году за активность театральной деятельности.