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| | Минкульт РФ может запретить актеров с антироссийскими взглядами

Минкульт РФ может запретить актеров с антироссийскими взглядами

Вчера, 19:36
Депутат Госдумы Иван Сухарев рекомендовал Минкульту создать список актеров с антироссийскими взглядами и запретить им сниматься в фильмах с госфинансированием. В ведомстве сообщили, что пока рекомендаций от парламентария не поступало, но они обязательно рассмотрят идею.

Минкульт РФ может запретить актеров с антироссийскими взглядами

 

26 февраля первый замглавы ведомства Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому с призывом не брать на работу в госпроектах артистов с антипатриотическими настроениями. По мнению депутата, странно то, что актеры «поливают грязью» российских граждан на деньги плательщиков налогов. Он сообщил, что подготовил запрос для Минкульта с просьбой выпустить соответствующие рекомендации для режиссеров.

Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Минкульта. В ведомстве уточнили, что пока никаких предложений от Сухарева не было, но в случае их поступления идею обязательно рассмотрят.
Виктория Озерова
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