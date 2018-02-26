Минкульт РФ может запретить актеров с антироссийскими взглядами

Депутат Госдумы Иван Сухарев рекомендовал Минкульту создать список актеров с антироссийскими взглядами и запретить им сниматься в фильмах с госфинансированием. В ведомстве сообщили, что пока рекомендаций от парламентария не поступало, но они обязательно рассмотрят идею.

Виктория Озерова

26 февраля первый замглавы ведомства Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев обратился к главе Минкульта Владимиру Мединскому с призывом не брать на работу в госпроектах артистов с антипатриотическими настроениями. По мнению депутата, странно то, что актеры «поливают грязью» российских граждан на деньги плательщиков налогов. Он сообщил, что подготовил запрос для Минкульта с просьбой выпустить соответствующие рекомендации для режиссеров.Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе Минкульта. В ведомстве уточнили, что пока никаких предложений от Сухарева не было, но в случае их поступления идею обязательно рассмотрят.