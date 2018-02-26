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| | В Пушкинском музее состоится выставка медиаискусства

В Пушкинском музее состоится выставка медиаискусства

Вчера, 19:28
В Государственном музее имени А. С. Пушкина пройдет выставка с экспонатами современного медиаискусства. Новаторским ходом данной выставки будет то, что многие их экспонатов будут «живыми».

В Пушкинском музее состоится выставка медиаискусства

 

Презентация экспонатов медиаискусства в Государственном музее им А. С. Пушкина пройдет в течение пяти сессий. Администрация музея чрез собственную пресс-службу сообщила, о том, что предстоящие выставки будут более «живыми», то есть предоставят зрителям к восприятию творения «новых классиков» не только через неподвижную визуальную составляющую, но и через видео, звук, прикосновение и перформанс.

Каждая из пяти сессий будущей презентации раскроет новые аскеты, в которых классические формы искусства могут сочетаться с современными. Одним из главных событий мероприятия станет представление первой российской коллекции медиаискусства, в которую войдут работы как художников последнего поколения, так и произведения классиков в сфере медиаарта.
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