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| | Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек»

Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек»

Сегодня, 15:07
В США умер 83-летний художник Бад Лаки, известный созданием знаменитого ковбоя Вуди из мультипликационного фильма «История игрушек». Он находился в лечебнице для безнадежно больных онкологическими недугами в штате Коннектикут.

Умер художник, создавший ковбоя Вуди из мультфильма «История игрушек»

 

Информацию о случившемся распространяют американские СМИ. Бад Лаки известен всему миру не только по «Истории игрушек», но и по «Улице Сезам». Эта детская передача вышла в 1969 году. Она нацелена на обездоленных детей, не способных из-за бедности получить полноценное среднее образование. Бад Лаки является не только художником-мультипликатором. Он озвучивал героев мультфильмов «Суперсемейка», «Винни Пух». В 2004 году Бад Лаки получил «Оскар» за лучшую короткометражную картину.

Руководитель компании Pixar Джон Лассетер назвал настоящей трагедией для кинематографа смерть художника. По словам управленца, восполнить потерю Бада Лаки не удастся никем. Этот человек создал большинство главных персонажей мультфильмов, снятых Pixar.
Домбровский Сергей
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