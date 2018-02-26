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| | «Золотая маска» открывает в Москве внеконкурсную программу «Маска плюс»

«Золотая маска» открывает в Москве внеконкурсную программу «Маска плюс»

Сегодня, 14:37
Сегодня в Москве пройдет открытие внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска». В «Маске плюс» будут презентованы спектакли, которые не были включены в основной конкурс, но дошли до финала. Об этом проинформировала пресс-служба фестиваля.

«Золотая маска» открывает в Москве внеконкурсную программу «Маска плюс»

 

«Золотая маска» объявила о старте внеконкурсной программы в столице РФ. «Маска плюс» была сформирована кураторами из Северной столицы, Новосибирска и Кирова. В рамках проекта будут представлены спектакли трупп, театров и студий разных городов России, среди которых Хабаровск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. После каждой постановки будет проведено обсуждение со зрителями, а также профессиональные дискуссии с деятелями индустрии.

Откроет программу «Маска плюс» спектакль «Бесконечный апрель», поставленный на сцене Российского академического молодежного театра. Всего будет представлено восемь постановок. Церемония вручения «Золотой маски» назначена на 15 апреля.
Виктория Озерова
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