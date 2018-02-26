«Золотая маска» открывает в Москве внеконкурсную программу «Маска плюс»

Сегодня в Москве пройдет открытие внеконкурсной программы фестиваля «Золотая маска». В «Маске плюс» будут презентованы спектакли, которые не были включены в основной конкурс, но дошли до финала. Об этом проинформировала пресс-служба фестиваля.

Виктория Озерова

«Золотая маска» объявила о старте внеконкурсной программы в столице РФ. «Маска плюс» была сформирована кураторами из Северной столицы, Новосибирска и Кирова. В рамках проекта будут представлены спектакли трупп, театров и студий разных городов России, среди которых Хабаровск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. После каждой постановки будет проведено обсуждение со зрителями, а также профессиональные дискуссии с деятелями индустрии.Откроет программу «Маска плюс» спектакль «Бесконечный апрель», поставленный на сцене Российского академического молодежного театра. Всего будет представлено восемь постановок. Церемония вручения «Золотой маски» назначена на 15 апреля.