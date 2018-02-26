Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката

За прошлый уик-энд с помощью спортивной драмы «Лёд» продюсерским компаниям удалось заработать 375 тысяч рублей. Фильм стал лидером российского проката в феврале. Общие сборы с картины превысили 1 млрд рублей. По этому показателю «Лёд» вошел в ТОП-10 самых успешных лент.

Домбровский Сергей

За всю историю российского кино существуют только десять фильмов, сборы с которых превысили 1 млрд рублей. В драме «Лед» рассказывается об участи фигуристки, ставшей волею судьбы инвалидом, прикованным к креслу. Виновником случившегося является ее напарник по катанию. Поверить в собственные силы девушку заставил хоккеист Александр Горин. Молодой человек научил даму преодолевать трудности, несмотря на внешние обстоятельства. В результате фигуристка реализовала свой потенциал.В фильме «Лёд» снимались Аглая Тарасова, Александр Петров. Режиссером картины является Олег Трофим. Продюсером выступил Федор Бондарчук. Лента появилась на экранах телевизоров 14 февраля. Эксперты говорят, что время выхода в свет данной драмы подобрано удачно, поскольку зрители интересуются развитием событий на Олимпиаде-2018, где фигурное катание является одной из самых популярных дисциплин.