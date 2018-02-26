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Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката

Сегодня, 14:36
За прошлый уик-энд с помощью спортивной драмы «Лёд» продюсерским компаниям удалось заработать 375 тысяч рублей. Фильм стал лидером российского проката в феврале. Общие сборы с картины превысили 1 млрд рублей. По этому показателю «Лёд» вошел в ТОП-10 самых успешных лент.

Спортивная драма «Лёд» стала лидером российского проката

 

За всю историю российского кино существуют только десять фильмов, сборы с которых превысили 1 млрд рублей. В драме «Лед» рассказывается об участи фигуристки, ставшей волею судьбы инвалидом, прикованным к креслу. Виновником случившегося является ее напарник по катанию. Поверить в собственные силы девушку заставил хоккеист Александр Горин. Молодой человек научил даму преодолевать трудности, несмотря на внешние обстоятельства. В результате фигуристка реализовала свой потенциал.

В фильме «Лёд» снимались Аглая Тарасова, Александр Петров. Режиссером картины является Олег Трофим. Продюсером выступил Федор Бондарчук. Лента появилась на экранах телевизоров 14 февраля. Эксперты говорят, что время выхода в свет данной драмы подобрано удачно, поскольку зрители интересуются развитием событий на Олимпиаде-2018, где фигурное катание является одной из самых популярных дисциплин.
Домбровский Сергей
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