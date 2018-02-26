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| | Netflix приобрела права на прокат «Довлатова» на английском языке

Netflix приобрела права на прокат «Довлатова» на английском языке

Сегодня, 14:00
Фильмом Алексея Германа-младшего «Довлатов» смогут насладиться зрители 30 стран мира, среди которых Ирландия, США и Великобритания. Права на демонстрацию ленты на английском языке приобрела компания Netflix. Об этом проинформировал продюсер кинокартины Андрей Савельев.

Netflix приобрела права на прокат «Довлатова» на английском языке

 

Воскресенье стал последним днем 68-го Берлинского кинофестиваля, в рамках которого фильм «Довлатов» получил «Серебряного медведя» и приз независимых судей газеты Berliner Morgenpost. Пресс-служба ленты сообщила, что после окончания всех мероприятий компания Netflix купила права на демонстрацию картины на английском языке в нескольких государствах, среди которых Австралия, США и скандинавские страны. На данный момент продюсерская компания Message Film ведет переговоры по поводу проката кинокартины еще в нескольких странах. Всего «Довлатова» покажут зрителям в 30 государствах мира.

Напомним, что в РФ фильм «Довлатов» выйдет на большие экраны 1 марта.
Виктория Озерова
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