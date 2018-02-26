Netflix приобрела права на прокат «Довлатова» на английском языке

Фильмом Алексея Германа-младшего «Довлатов» смогут насладиться зрители 30 стран мира, среди которых Ирландия, США и Великобритания. Права на демонстрацию ленты на английском языке приобрела компания Netflix. Об этом проинформировал продюсер кинокартины Андрей Савельев.

Виктория Озерова

Воскресенье стал последним днем 68-го Берлинского кинофестиваля, в рамках которого фильм «Довлатов» получил «Серебряного медведя» и приз независимых судей газеты Berliner Morgenpost. Пресс-служба ленты сообщила, что после окончания всех мероприятий компания Netflix купила права на демонстрацию картины на английском языке в нескольких государствах, среди которых Австралия, США и скандинавские страны. На данный момент продюсерская компания Message Film ведет переговоры по поводу проката кинокартины еще в нескольких странах. Всего «Довлатова» покажут зрителям в 30 государствах мира.Напомним, что в РФ фильм «Довлатов» выйдет на большие экраны 1 марта.