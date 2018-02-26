В Посольстве Италии состоялся концерт артистов Ла Скала

Солисты ведущего оперного театра в мире Ла Скала посетили Москву с целью дать концерт в здании посольства Италии. Артисты выступили в честь знаменательного события, назначения на должность посла страны в РФ Паскуале Террачано.

Пойда Анна

В рамках интервью телеканалу «Культура» Терачано откровенно рассказал о радушном приеме, оказанном ему в столице, благодаря которому он смог быстро согреться даже в холодный зимний день. Представителя Италии встретили с искренней теплотой и исконно русским радушием.Солисты Ла Скала неподражаемо исполнили отрывки из произведений таких мастеров, как Россини, Пуччини и Верди. Посол также подчеркнул, что итальянские артисты с удовольствием примут участие в форуме на тему искусства, который в скором времени состоится в Санкт-Петербурге, поскольку в современном мире важно наладить не только политические, но и культурные взаимоотношения между странами.