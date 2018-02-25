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| | Актер и кинорежиссер Евгений Герасимов празднует 67-летие

Актер и кинорежиссер Евгений Герасимов празднует 67-летие

Вчера, 22:01
Известный отечественный актер Евгений Герасимов сегодня празднует свое 67-летие. Артист известен публике по таким кинофильмам как: «Гостья из будущего», «Огарево,6», «Савва», «Петровка, 38».

Актер и кинорежиссер Евгений Герасимов празднует 67-летие

 

Евгений Герасимов не только артист и режиссер, он еще и депутат Московской городской думы. Герасимов служит в Московском театре имени В. Маяковского с 1972 года. Российский артист известен многим благодаря детективам «Петровка,38», «Огарево,6». Успехом для актера была работа в киноленте «Бармен из «Золотого якоря». Но известность к Евгению Герасимову пришла после кинофильма «Гостья из будущего». В кинокартине артист сыграл роль робота Вертера.

Следует напомнить, что Евгений также озвучивал художественные и анимационные фильмы. Евгений Герасимов стал заниматься режиссерской деятельностью с 1983 года. Самой известной его работой считается кинокомедия «Не ходите, девки, замуж».

Напоследок стоит заметить, что сегодня Евгения Владимировича с днем рождения поздравил глава администрации Москвы, Сергей Собянин. Мэр поблагодарил российского артиста за политическую и общественную деятельность и активное участие в жизни города.
Татьяна Преображенская
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