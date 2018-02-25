Актер и кинорежиссер Евгений Герасимов празднует 67-летие

Известный отечественный актер Евгений Герасимов сегодня празднует свое 67-летие. Артист известен публике по таким кинофильмам как: «Гостья из будущего», «Огарево,6», «Савва», «Петровка, 38».

Татьяна Преображенская

Евгений Герасимов не только артист и режиссер, он еще и депутат Московской городской думы. Герасимов служит в Московском театре имени В. Маяковского с 1972 года. Российский артист известен многим благодаря детективам «Петровка,38», «Огарево,6». Успехом для актера была работа в киноленте «Бармен из «Золотого якоря». Но известность к Евгению Герасимову пришла после кинофильма «Гостья из будущего». В кинокартине артист сыграл роль робота Вертера.Следует напомнить, что Евгений также озвучивал художественные и анимационные фильмы. Евгений Герасимов стал заниматься режиссерской деятельностью с 1983 года. Самой известной его работой считается кинокомедия «Не ходите, девки, замуж».Напоследок стоит заметить, что сегодня Евгения Владимировича с днем рождения поздравил глава администрации Москвы, Сергей Собянин. Мэр поблагодарил российского артиста за политическую и общественную деятельность и активное участие в жизни города.