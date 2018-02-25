В Вологде определились с «лучшим дедушкой»

В Вологде провели уже шестой по счету конкурс «Самый лучший дедушка». Организовали мероприятие представители центра «Забота». В рамках конкурса мужчины, обзаведшиеся внуками, показали, на что они способны. Члены семьи помогали им в этом.

Дарья Светозарова

Конкурс состоял из трех этапов. В первом счастливые дедушки рассказывали о своей профессии и увлечениях. На втором этапе проверялась их эрудиция, а третий этап состоял из творческих номеров конкурсантов. Помогали им готовить выступления их внуки и внучки. Победителем стал волжанин Александр Рыбаков. Его поддерживали не только домочадцы. Поболеть за ветерана пришли воспитанники местного детсада, они также приняли участие в номере.Соперниками Александра были Сергей Чесноков и Рудольф Расторгуев. Все конкурсанты были награждены памятными от партнеров мероприятия.