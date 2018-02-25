Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | В Вологде определились с «лучшим дедушкой»

В Вологде определились с «лучшим дедушкой»

Вчера, 21:07
В Вологде провели уже шестой по счету конкурс «Самый лучший дедушка». Организовали мероприятие представители центра «Забота». В рамках конкурса мужчины, обзаведшиеся внуками, показали, на что они способны. Члены семьи помогали им в этом.

В Вологде определились с «лучшим дедушкой»

 

Конкурс состоял из трех этапов. В первом счастливые дедушки рассказывали о своей профессии и увлечениях. На втором этапе проверялась их эрудиция, а третий этап состоял из творческих номеров конкурсантов. Помогали им готовить выступления их внуки и внучки. Победителем стал волжанин Александр Рыбаков. Его поддерживали не только домочадцы. Поболеть за ветерана пришли воспитанники местного детсада, они также приняли участие в номере.

Соперниками Александра были Сергей Чесноков и Рудольф Расторгуев. Все конкурсанты были награждены памятными от партнеров мероприятия.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Сотрудник СОБР МВД по РК показал высокий результат во втором этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Вологде
Сотрудник СОБР МВД по РК показал высокий результат во втором этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в Вологде

В Вологде прошел второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников ... Сообщили корреспонденту информационного агентства

Во Владимире прошел областной смотр – конкурс профессионального мастерства «Лучшее звено ГДЗС»
Во Владимире прошел областной смотр – конкурс профессионального мастерства «Лучшее звено ГДЗС»

2 августа на базе Владимирского гарнизона пожарной охраны был проведен областной смотр-конкурс профе... Сообщили корреспонденту информационного агентства

Впервые в Перми прошел краевой конкурс профмастерства среди психологов
Впервые в Перми прошел краевой конкурс профмастерства среди психологов

По результатам всех испытаний "Лучшей по профессии" стала майор полиции полка патрульно-постовой службы УМВД России по г. Перми Елена Новикова.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости