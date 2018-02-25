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| | Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны

Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны

Вчера, 18:50
Для россиян март станет началом нового киносезона. В первый месяц весны на широкие экраны выйдет сразу двадцать новых кинофильмов. Среди них не только голливудские блокбастеры, но и шедевры современного российского кинематографа.

Названы самые ожидаемые кинопремьеры весны

 

Первыми в широкий прокат в марте выйдут сразу три российских кинокартины. Первый фильм повествует о жизни писателя Сергея Довлатова, роль которого исполнил Милан Марич. Вторая российская премьерная кинолента посвящена перспективному спортсмену лыжнику, получившему травму, которая буквально «вышибла» его из Большого спорта. Однако герою картины «Со дна вершины» помогут вернуться в спорт тренер, отец и близкие. На суд зрителей также вынесут фильм «За гранью реальности». Российский режиссер создал не что-нибудь, а триллер с элементами фантастики, в центре которого грабители банков. Отмечается, что фильм будет выдержан в лучших традициях «Матрицы» и «Начала».

Заграничных «гостей» первым представит кинолента «Погружение», а женский праздник 8 Марта порадует зрителей премьерой российской романтической комедии «Я худею» с Александрой Бортич в главной роли и при участии Сергей Шнурова. Помимо этого в прокат выйдет новая работа Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» о талантливом геймере будущего, который пытается забыться в видеоиграх, ведь реальность постапокалиптического 2045 года слишком мрачная. Недолго осталось ждать премьеры очередного фильма по романам Сергея Лукьяненко «Черновик». С 15 марта на широком экране продемонстрируют новую Лару Крофт с Алисией Викандер. Ожидается также премьера триллера «Пассажир» с Лиамом Ниссоном, а подытожит мартовскую череду премьер комедия о Владимире Путине «Каникулы президента».
Дарья Светозарова
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