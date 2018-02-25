Андрей Данилко предлагает "декоммунизировать" образ Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко обратился к местным властям с предложением «декоммунизировать» Верку Сердючку. Об этом он заявил после намерения Киева снять пятиконечную звезду с высотки на Крещатике.

Никита Готский

Как утверждает певец, киевские власти собираются убрать пятиконечную звезду с высотки на главной улице столицы Крещатике. По мнению правительства, этот знак говорит о советском прошлом. В связи с таким положением дел Данилко предложил чиновникам «оторвать голову Сердючке». Сам музыкант не считает, что пятиконечная звезда символ СССР, так как давно стала часть его сценического образа.До этого Андрей Данилко подверг критике запрет российских Фильмов на территории Украины. По его мнению, такая мера является бессмысленной, потому что любой желающий сможет посмотреть интересующий его фильм в Сети.