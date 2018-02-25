Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Мнения

Максим Галкин поздравил российских хоккеистов с победой: За кого болеют звёзды отечественного шоу-бизнеса?

Российский шоу-бизнес «За!» отечественный спорт.

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

От Редактора

И снова рептилоиды: Девид Икке назвал королеву Великобритании Елизавету II инопланетянкой

Как давно пришельцы на Земле?

Сюжеты :

Поклонники взбудоражены пропажей памятника Владиславу Галкину «Порно-Рыбка» хочет устроить групповой секс с российскими хоккеистами Пластический хирург рассказал, сколько стоит превратиться в Ольгу Бузову Фанат сборной России по хоккею отобрал у канадцев флаг на Олимпиаде КНДР сравнила санкции США с «актом войны» Британские инженеры предлагают «запитывать» поезда солнечной энергией Комик ТНТ пожелал смерти зрительнице, у которой умер отец Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане Российские хоккеисты отметили победу шампанским и матерными песнями «Ленинграда» Vodafone Украина создал сервис для проверки совместимости SIM-карты с 4G В Сети фанаты ликуют после победы России над Германией на Олимпиаде Детские зимние Олимпийские игры: В Сети набирает популярность новый ролик
| | Андрей Данилко предлагает "декоммунизировать" образ Сердючки

Андрей Данилко предлагает "декоммунизировать" образ Сердючки

Вчера, 18:11
Украинский артист Андрей Данилко обратился к местным властям с предложением «декоммунизировать» Верку Сердючку. Об этом он заявил после намерения Киева снять пятиконечную звезду с высотки на Крещатике.

Андрей Данилко предлагает "декоммунизировать" образ Сердючки

 

Как утверждает певец, киевские власти собираются убрать пятиконечную звезду с высотки на главной улице столицы Крещатике. По мнению правительства, этот знак говорит о советском прошлом. В связи с таким положением дел Данилко предложил чиновникам «оторвать голову Сердючке». Сам музыкант не считает, что пятиконечная звезда символ СССР, так как давно стала часть его сценического образа.

До этого Андрей Данилко подверг критике запрет российских Фильмов на территории Украины. По его мнению, такая мера является бессмысленной, потому что любой желающий сможет посмотреть интересующий его фильм в Сети.
Никита Готский
Новости по теме
Андрей Данилко рассказал о гастролях в России
Андрей Данилко рассказал о гастролях в России

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, рассказал о своих концертах в России. Об этом он рассказал в эфире радио

Украинский артист Андрей Данилко встал на защиту Юлии Самойловой
Украинский артист Андрей Данилко встал на защиту Юлии Самойловой

Артист из Украины Андрей Данилко, который известен меломанам в образе Верки Сердючки, встал на защиту российской певицы Юлии Самойловой. Конкурсантку

Андрей Данилко сравнил Вику из «НеАнгелов» с Кончитой Вурст
Андрей Данилко сравнил Вику из «НеАнгелов» с Кончитой Вурст

Украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим псевдонимом Верки Сердючки, сравнил Вику из «НеАнгелов» с травести-дивой Кончитой Вурст. По

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости