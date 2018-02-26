В Тюменской области провели Дни татарской культуры

Данное мероприятие, которое уже вошло в традицию, вызывает особое оживление у местного населения, поскольку оно ориентировано преимущественно на сохранение языка и древних татарских традиций. Гвоздем программы стал смотр-конкурс для детей под названием «Утренняя звезда».

Пойда Анна

В рамках дней татарской культуры в упомянутом районе устраивали различные музыкально-танцевальные выездные выступления, на которых представители татарской национальности могут насладиться номерами творческих коллективов. Кроме того, они получили возможность обменяться полученным опытом и обсудить вопросы, связанные с сохранением и развитием самобытной культуры народа Татарстана.В настоящее время были обнародованы имена некоторых победителей, при этом среди них не только отдельные артисты, но и целые коллективы. Звания абсолютных лидеров достались членам Каскаринского муниципального образования и Детской школы искусств «Ритм».