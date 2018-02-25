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| | Актриса Франциска Петри на «Берлинале» поддержала Кирилла Серебренникова

Актриса Франциска Петри на «Берлинале» поддержала Кирилла Серебренникова

Сегодня, 15:53
На традиционную церемонию кинофестиваля «Берлинале» знаменитая актриса Франциска Петри прибыла с пакетом на голове, на котором был нарисован портрет Кирилла Серебренникова. Таким образом звезда выразила свою поддержку российскому режиссеру.

Актриса Франциска Петри на «Берлинале» поддержала Кирилла Серебренникова

 

Франциска Петри снималась в фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Измена». Они очень подружились во время съемок. Теперь, после сложившейся ситуации в жизни режиссера, актриса решила поддержать своего друга. Она вышла на красную дорожку кинофестиваля «Берлинале» с пакетом на голове, на котором размещен портрет Кирилла и в футболке с лозунгом «Мне пришлось остаться дома».

Актриса Франциска Петри на «Берлинале» поддержала Кирилла Серебренникова

 

Отметим, что российский режиссер Кирилл Серебренников находится дома под подпиской о не выезде. Его обвиняют в хищении государственных денег в размере 133 миллиона рублей, инвестированных на постановку спектакля «Платформа». Расследование до сих пор ведется.
Пелагея Лебединская
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