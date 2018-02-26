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| | В Дагестане провели фестиваль родных языков

В Дагестане провели фестиваль родных языков

Сегодня, 03:30
В Дагестане прошел фестиваль родных языков, в котором приняли участие более двух тысяч человек. Мероприятие стартовало 21 февраля, а 25 февраля запланировано его закрытие.

В Дагестане провели фестиваль родных языков

 

Праздник проходит уже в пятый раз. Место проведения – Махачкала. На праздник съехались представители городов и районов республики. Дагестан является обладателем самой обширной языковой карты в России. В республике государственным является не только русский язык, но и языки всех местных народностей. Наиболее распространенными являются русский, даргинский, аварский, кумыкский, лезгинский и лакский языки.

Местные репортеры считают, что человек, не знающий родного языка, не имеет права считать себя патриотом, поскольку он даже не человек, а непонятное существо. «Нет ничего проще изучения родного наречия», - считает корреспондент местного издания «Истина» Нури Нуриев. - «Слушай отца и мать и запоминай». Все основные мероприятия фестиваля проводились в Аварском театре. Фойе было украшено стендами представителей разных районов республики.
Дарья Светозарова
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