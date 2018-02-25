«Довлатов», «Медведи»: Что происходило интересного на Берлинском кинофестивале

Главную награду Берлинале завоевал фильм «Не прикасайся» производства нескольких стран. Лента стала обладателем премии «Золотой Медведь». Над лентой работали кинематографисты из таких государств, как Франция, Германия, Румыния и Болгария. Режиссер Адина Пинтилие, она является этнической румынкой, проживает вне Родины и снимает свои фильмы на английском языке. Репортеры и критики не могли представить, что жюри оставит свой выбор на этом фильме. Они первоначально воспринимали ленту как смелейший эксперимент. Визуальное сопровождение «Не прикасайся» построено из полуоголенных тел артистов, включая и тех, кто имеет ограниченные физические возможности. Согласно сюжету, пожилая женщина не может выносить чужих прикосновений, но пытается противодействовать и решается на особенный вид терапии.
Лучшим актером оказался представитель Франции Антони Бажон, исполнивший роль наркомана в фильме-драме «Молитва», режиссером которого является Седрик Кан. Премию за лучшую женскую роль получила 68-летняя Анна Брун за кинопроект «Наследницы». Мини-скульптуру медведя за хорошую режиссерскую работу удостоился Уэс Андерсон, он работал над мультфильмом «Остров собак».
Не остались в стороне от Берлинского кинофестиваля и российские кинематографисты. В столице Германии они показали «Довлатова». Фильм позитивно раскритиковали, при том, что в западных государствах писатель почти никому не знаком. Картина получила «Серебряного медведя» за отличную работу художника по костюмам Елены Окопной. Автором этого проекта является режиссер Алексей Герман-младший, работавший над кинокартиной вместе с польскими и сербскими кинодеятелями. Он рассказывает о нескольких днях жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде. В главной роли снимался серб Милан Марич, другие исполнители Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастных. Также необходимо отметить и «Гофманиаду» «Союзмультфильма». Данная анимационная лента создана по произведениям немецкого писателя Эрнста Гофмана и представляет собой компиляцию из нескольких сказок автора.
Закрывается Берлинский фестиваль 25 февраля. До конца дня сеансы могут посетить 330 000 человек, всего в рамках программы было представлено около 400 кинолент.