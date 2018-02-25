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| | Фильм «Довлатов» получил «Серебряного медведя» на Берлинале

Фильм «Довлатов» получил «Серебряного медведя» на Берлинале

Вчера, 22:40
Фильм «Довлатов» высоко оценили по всем критериям, что были на Берлинаре. 24 февраля независимое жюри из 12 человек присвоили картине Алексея Германа-младшего «серебряного медведя».

Фильм «Довлатов» получил «Серебряного медведя» на Берлинале

 

«Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше», - заявил Герман-младший в одном из интервью.

Картина «Довлатов» была представлена на основном киноконкурсе в Берлине. В сюжете фильма описывают события ноября 1971 года, где главным героем стал писатель Сергей Довлатов. События происходили в Ленинграде.

В главных ролях были такие актеры: Малан Марич, Данила Козловский, Антон Шагин, Светлана Ходченкова, Артур Бесчастный и Елена Лядова. Старт проката во всех кинотеатрах РФ ожидается с 1 по 4 марта.

«Золотого медведя» в этом году забрал фильм «Не прикасайся!». За режиссуру взялась Адина Пинтилия. Картина показалась жюри провокационной, но в то же время захватывающей. Можно отметить, что это блестящий дебют румынского режиссёра на 68-ом кинофестивале.

Отметим, что награду получил не сам режиссёр, а его художник-постановщик, а по совместительству и супруга - Елена Окопная. Члены независимого жюри посчитали, что костюмер просто идеально передал атмосферу былого времени, такое чувство, что смотря картину - возвращаешься в прошлое.
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