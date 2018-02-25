Срочно снятый сериал «Спящие» появится на Первом канале

В России срочным образом сняли второй сезон сериала «Спящие». Новинку покажут зрителям на Первом канале.

Никита Готский

Согласно сюжету кинопродукта, ФСБ занимаются расследованием деятельности своих западных коллег и российских либералов, которые получают помощь из иных государств. «Спящие» был сильно раскритикован, включая и местными гражданами, многие из которых придерживаются норм демократии. Досталось и режиссеру Юрию Быкову, который после выхода проекта на экраны принял решение больше не снимать сериал.В роли режиссера второго сезона «Спящих» выступил Сергей Арланов, прежде работавший над «Солдатами», «Молодежкой» и другими сериалами. Съемки стартовали в январе, ныне проходит монтаж. Такую спешку связывают со скорыми выборами в РФ 18 марта 2018 года.