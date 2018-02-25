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| | Срочно снятый сериал «Спящие» появится на Первом канале

Срочно снятый сериал «Спящие» появится на Первом канале

Вчера, 21:20
В России срочным образом сняли второй сезон сериала «Спящие». Новинку покажут зрителям на Первом канале.

Срочно снятый сериал «Спящие» появится на Первом канале

 

Согласно сюжету кинопродукта, ФСБ занимаются расследованием деятельности своих западных коллег и российских либералов, которые получают помощь из иных государств. «Спящие» был сильно раскритикован, включая и местными гражданами, многие из которых придерживаются норм демократии. Досталось и режиссеру Юрию Быкову, который после выхода проекта на экраны принял решение больше не снимать сериал.

В роли режиссера второго сезона «Спящих» выступил Сергей Арланов, прежде работавший над «Солдатами», «Молодежкой» и другими сериалами. Съемки стартовали в январе, ныне проходит монтаж. Такую спешку связывают со скорыми выборами в РФ 18 марта 2018 года.
Никита Готский
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