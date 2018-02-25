В Берлине показали отдельные эпизоды сериала «Призрачная башня», премьера которого состоится в США. Об этом сообщили корреспонденты немецких агентств.

Сергей Денисов

Американские кинокритики, которые славятся привередливым характером, в один голос восторженно расхваливают картину. Фильм снят по одноименной публицистической книжке, которой дали Пулитцеровскую премию. Сюжет для американских критиков «родной», считают европейцы, он посвящен террористическому акту 11 сентября. Несмотря на публицистичность, текст, по мнению сценаристов и издателей, выполнен очень талантливо, а вот режиссерское воплощение на экране вызвало в зале недоумение и даже смех.Впрочем, полают обозреватели, трейлер составлен продюсерами именно для того, чтобы «забросить удочку», и обеспечить коммерческий успех ленты. Похвальные оды рекламным роликам американскому сериалу заставили поморщиться европейских грандов от кино. Об этом упомянули некоторые специализированные издания.