Станислав Говорухин раскритиковал фильм "Довлатов"

Российский режиссер Станислав Говорухин остался недоволен фильмом «Довлатов», но прогнозирует тому успех у западных зрителей. Мнение мэтра приводит московская пресса.

Никита Готский

Говорухину не понравилась работа Германа-младшего. Режиссер не может воспринимать такую кинокартину без юмора. Новинку он охарактеризовал просто: «Скучно». По его мнению, «Довлатову» не хватает выдумки, а создателю киноленты способности передать образ писателя.Остался также недоволен Говорухин и критикой советского режима, которая звучит в фильме. По его мнению, негативно относиться к СССР это плевок в сторону системы, тогда существовавшей. Он заметил, что 60-е годы XX века являлись эпохой расцвета всех искусств. При этом режиссер уверен европейские зрители и критики смогут положительно оценить «Довлатова». Сам фильм на Берлинском фестивале получил один из призов на форуме.