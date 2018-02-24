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| | Станислав Говорухин раскритиковал фильм "Довлатов"

Станислав Говорухин раскритиковал фильм "Довлатов"

Вчера, 20:22
Российский режиссер Станислав Говорухин остался недоволен фильмом «Довлатов», но прогнозирует тому успех у западных зрителей. Мнение мэтра приводит московская пресса.

Станислав Говорухин раскритиковал фильм "Довлатов"

 

Говорухину не понравилась работа Германа-младшего. Режиссер не может воспринимать такую кинокартину без юмора. Новинку он охарактеризовал просто: «Скучно». По его мнению, «Довлатову» не хватает выдумки, а создателю киноленты способности передать образ писателя.

Остался также недоволен Говорухин и критикой советского режима, которая звучит в фильме. По его мнению, негативно относиться к СССР это плевок в сторону системы, тогда существовавшей. Он заметил, что 60-е годы XX века являлись эпохой расцвета всех искусств. При этом режиссер уверен европейские зрители и критики смогут положительно оценить «Довлатова». Сам фильм на Берлинском фестивале получил один из призов на форуме.
Никита Готский
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