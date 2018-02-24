Владимир Мамонтов предостерег Россию от судьбы Украины

Недавно интернет всколыхнуло высказывание популярного российского актера Алексея Серебрякова о национальной идее России. По мнению звезды «Бандитского Петербурга», вся национальная идея его Родины зиждется на наглости, силе и хамстве. Это высказывание не оставило равнодушным и Владимира Мамонтова, который озвучил свою точку зрения. Он предрек России будущее Украины, если народ воспримет эти слова, как истину.

Дарья Светозарова

Мамонтов подчеркивает, что ситуация в России уже напоминает происходящее в Украине: драки на ток-шоу постепенно выходят за рамки телестудий на улицы. Вспомнил аналитик и ситуацию с Норкиным, который в прямом эфире избил украинского адвоката Суворова. По его словам, нервы у всех на пределе, и у Норкина, самого побывавшего на Донбассе, просто не выдержали нервы при выслушивании половинчатых заключений экспертов «вашим и нашим».Мамонтов добавил, что Европе тяжело дается понимание той ситуации, которая разворачивается в Украине, но Польша уже прозрела относительно «бандеровщины», и это имеет важное значение. Он надеется, что положение в Украине наладится, и Европа перестанет лелеять украинский фашизм.Возвращаясь к Серебрякову, журналист выразил сомнение в его некомпетентности, ведь актеры не философы, и эта категория людей не всегда высоко интеллектуальна. «Он сам не совсем понимает, о чем говорит», - заключил Мамонтов.Заявления Серебрякова осудили многие его коллеги по цеху. Среди них и создатель криминальной теленовеллы «Бандитский Петербург» Владимир Бортко. Другой актер из того же сериала, Дмитрий Певцов, поддержал коллегу. Он заявил, что Алексей имеет право на свое мнение, хоть Дмитрий и не со всем сказанным согласен.