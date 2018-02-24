«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Мнения

«Почему ей можно оскорблять людей?»: В сети обсуждается характер Ольги Бузовой

Агрессия - признак ранимой души?

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

От Редактора

«Фонтан молодости»: Секретные эксперименты с молодой кровью

Учёные ищут секрет вечной жизни?

Сюжеты :

Ученые не могут объяснить, почему Вселенная продолжает быстро расширяться Варнава и Лазарев странно поздравили Александра Гудкова с Днём рождения Вооруженные молотками и бензином испанские фанаты напали на русских Банда фокусников и клоунов: ФСБ нагрянула в цирк Ростова Учёные: Йогурт укрепляет сердце и сосуды Будущее медицины: Астраханские студенты-стоматологи пьянствуют на лекциях Танцы с позором: В Сети раскритиковали канадского премьера за индийские пляски «Бодипозитив» ввел в моду пивные животы Норвегия обошла США по количеству медалей на Олимпиаде-2018 Врачи ответили, можно ли заболеть от переохлаждения В небе над Красноярском заметили черное кольцо Ученые: 7 марта к Земле подлетит гигантский астероид
| | Владимир Мамонтов предостерег Россию от судьбы Украины

Владимир Мамонтов предостерег Россию от судьбы Украины

Вчера, 17:54
Недавно интернет всколыхнуло высказывание популярного российского актера Алексея Серебрякова о национальной идее России. По мнению звезды «Бандитского Петербурга», вся национальная идея его Родины зиждется на наглости, силе и хамстве. Это высказывание не оставило равнодушным и Владимира Мамонтова, который озвучил свою точку зрения. Он предрек России будущее Украины, если народ воспримет эти слова, как истину.

Владимир Мамонтов предостерег Россию от судьбы Украины

 

Мамонтов подчеркивает, что ситуация в России уже напоминает происходящее в Украине: драки на ток-шоу постепенно выходят за рамки телестудий на улицы. Вспомнил аналитик и ситуацию с Норкиным, который в прямом эфире избил украинского адвоката Суворова. По его словам, нервы у всех на пределе, и у Норкина, самого побывавшего на Донбассе, просто не выдержали нервы при выслушивании половинчатых заключений экспертов «вашим и нашим».

Мамонтов добавил, что Европе тяжело дается понимание той ситуации, которая разворачивается в Украине, но Польша уже прозрела относительно «бандеровщины», и это имеет важное значение. Он надеется, что положение в Украине наладится, и Европа перестанет лелеять украинский фашизм.

Возвращаясь к Серебрякову, журналист выразил сомнение в его некомпетентности, ведь актеры не философы, и эта категория людей не всегда высоко интеллектуальна. «Он сам не совсем понимает, о чем говорит», - заключил Мамонтов.



Заявления Серебрякова осудили многие его коллеги по цеху. Среди них и создатель криминальной теленовеллы «Бандитский Петербург» Владимир Бортко. Другой актер из того же сериала, Дмитрий Певцов, поддержал коллегу. Он заявил, что Алексей имеет право на свое мнение, хоть Дмитрий и не со всем сказанным согласен.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Ефим Шифрин поддержал Серебрякова в
Ефим Шифрин поддержал Серебрякова в "национальной идее России"

Знаменитый российский комик Ефим Шифрин поддержал Алексея Серебрякова, высказавшегося в своем интервью негативно насчет россиян и "национальной идеи России".

Панин согласился с мнением Серебрякова о
Панин согласился с мнением Серебрякова о "национальной идее России"

Российский актер Алексей Панин полностью согласен с мнением своего коллеги Алексея Серебрякова о "национальной идее России", которая заключается в наглости,

Песков ответил на слова Серебрякова о «национальной идее России»
Песков ответил на слова Серебрякова о «национальной идее России»

Заявление актера Алексея Серебрякова вызвало бурную реакцию во всех слоях населения. Дал комментарии по поводу «национальной идеи России» и пресс-секретарь

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости