Фильм Бекмамбетова получил награду на кинофестивале в Берлине

Кинокартина Тимура Бекмамбетова «Профиль» о репортерше, внедренной в ИГИЛ* (организация запрещена в России), получила награду зрительских симпатий на фестивале в Берлине. Об этом сообщили представители форума.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Фильм «Профиль», снятый режиссером Тимуром Бекмамбетовым, рассказывает об английской журналистке, которая работает под прикрытием в ИГ. Главную роль в ленте сыграла Валин Кейн. Все действие в новинке, основанной на реальных событиях, разворачивается на мониторе компьютера. «Профиль» создан благодаря совместным усилиям России, Кипра, Великобритании и США.Победители основного конкурса Берлинского фестиваля станут известны сегодня вечером. Закончится форум 25 февраля. За главную награду борется и фильм «Довлатов» Германа-младшего.