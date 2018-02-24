Фильм Бекмамбетова получил награду на кинофестивале в Берлине

Фильм «Профиль», снятый режиссером Тимуром Бекмамбетовым, рассказывает об английской журналистке, которая работает под прикрытием в ИГ. Главную роль в ленте сыграла Валин Кейн. Все действие в новинке, основанной на реальных событиях, разворачивается на мониторе компьютера. «Профиль» создан благодаря совместным усилиям России, Кипра, Великобритании и США.
Победители основного конкурса Берлинского фестиваля станут известны сегодня вечером. Закончится форум 25 февраля. За главную награду борется и фильм «Довлатов» Германа-младшего.