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| | Фильм Бекмамбетова получил награду на кинофестивале в Берлине

Фильм Бекмамбетова получил награду на кинофестивале в Берлине

Сегодня, 16:19
Кинокартина Тимура Бекмамбетова «Профиль» о репортерше, внедренной в ИГИЛ* (организация запрещена в России), получила награду зрительских симпатий на фестивале в Берлине. Об этом сообщили представители форума.

Фильм Бекмамбетова получил награду на кинофестивале в Берлине

 

Фильм «Профиль», снятый режиссером Тимуром Бекмамбетовым, рассказывает об английской журналистке, которая работает под прикрытием в ИГ. Главную роль в ленте сыграла Валин Кейн. Все действие в новинке, основанной на реальных событиях, разворачивается на мониторе компьютера. «Профиль» создан благодаря совместным усилиям России, Кипра, Великобритании и США.

Победители основного конкурса Берлинского фестиваля станут известны сегодня вечером. Закончится форум 25 февраля. За главную награду борется и фильм «Довлатов» Германа-младшего.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Никита Готский
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