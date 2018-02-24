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| | В Сочи на стене дома изобразили знаменитый москвич из «Бриллиантовой руки»

В Сочи на стене дома изобразили знаменитый москвич из «Бриллиантовой руки»

Сегодня, 16:01
Необычный рисунок появился на одном из зданий, расположенном на парковке на улице Островского. Знаменитый москвич из «Бриллиантовой руки» изобразили популярные граффитисты из белорусского проекта StreetSkills.

В Сочи на стене дома изобразили знаменитый москвич из «Бриллиантовой руки»

 

Представители данного проекта регулярно выкладывают на официальную страницу своего сообщества в соцсети Instagram фотографии своих работ, некоторые из них сделаны в качестве рекламной акции, а другие на заказ.

Последнее граффити в виде легендарного автомобиля «Москвич 412», известного всем по комедии «Бриллиантовая рука» принадлежит к разряду заказных работ, за которую им, по словам граффитиста, прекрасно заплатил заказчик, оказавшийся их земляком.

Рисунок выглядит настолько пугающе натуральным, что создается впечатление, словно красная машина действительно вломилась в стену дома.
Пойда Анна
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