В Сочи на стене дома изобразили знаменитый москвич из «Бриллиантовой руки»

Необычный рисунок появился на одном из зданий, расположенном на парковке на улице Островского. Знаменитый москвич из «Бриллиантовой руки» изобразили популярные граффитисты из белорусского проекта StreetSkills.

Пойда Анна

Представители данного проекта регулярно выкладывают на официальную страницу своего сообщества в соцсети Instagram фотографии своих работ, некоторые из них сделаны в качестве рекламной акции, а другие на заказ.Последнее граффити в виде легендарного автомобиля «Москвич 412», известного всем по комедии «Бриллиантовая рука» принадлежит к разряду заказных работ, за которую им, по словам граффитиста, прекрасно заплатил заказчик, оказавшийся их земляком.Рисунок выглядит настолько пугающе натуральным, что создается впечатление, словно красная машина действительно вломилась в стену дома.