Под Киевом умер актер Анатолий Решетников

Сегодня умер украинский артист Анатолий Решетников. Он прославился своими киноролями, а также работой в театрах.

Никита Готский

Про смерть Решетникова рассказал украинский журналист Олег Вергелис, назвавший усопшего актера патриархом отечественной сцены. Согласно информации театрального критика, свои последние годы жизни кинодеятель провел под городом,где и умер.Решетников учился в театральном институте. Завершив учебу, работал театре, он принимал участие в создании таких спектаклей, как «Варшавская мелодия», также актер снимался в фильмах «Огненный мост» и «Вдали от Родины».Ранее в Сети появились данные о смерти актера Сильвестра Сталлоне. Сам герой боевиков уверяет, что жив и "сражается далее".