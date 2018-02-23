Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

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Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | Под Киевом умер актер Анатолий Решетников

Под Киевом умер актер Анатолий Решетников

Вчера, 21:55
Сегодня умер украинский артист Анатолий Решетников. Он прославился своими киноролями, а также работой в театрах.

Под Киевом умер актер Анатолий Решетников

 

Про смерть Решетникова рассказал украинский журналист Олег Вергелис, назвавший усопшего актера патриархом отечественной сцены. Согласно информации театрального критика, свои последние годы жизни кинодеятель провел под городом,где и умер.

Решетников учился в театральном институте. Завершив учебу, работал театре, он принимал участие в создании таких спектаклей, как «Варшавская мелодия», также актер снимался в фильмах «Огненный мост» и «Вдали от Родины».

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Никита Готский
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