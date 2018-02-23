В Белгороде отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли»

В ночном клубе Soda в Белгороде решили отменить концерт музыкальной группы «Пошлая Молли», который должен был состояться сегодня. В течение 10 последних дней мэрия города оказывала давление на организаторов, советуя отказаться от выступления.

В белгородском ночном клубе Soda отменили выступление украинской музыкальной группы «Пошлая Молли», который должен был состояться сегодня. Об отмене стало известно благодаря соцсети «ВКонтакте», где в группе, посвященной городу Белгороду, появилось соответствующее объявление.После сообщения об отмене, администрация клуба предложила не сдавать поклонникам творчества группы входные билеты на концерт – людей собирались пригласить в отель, где остановились музыканты на встречу с ними. Но и встречу запретили власти города, которые ранее в течение десяти дней оказывали влияние на организаторов касательно отмены концерта.В группе города опубликована запись телефонного звонка в управления культуры Белгорода, где один из фанатов интересовался тем, почему отменили концерт группы. Представитель управления сказал, что ничего не знает про отмененный концерт и не может объяснить причину отмены.