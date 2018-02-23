Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | В Белгороде отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли»

В Белгороде отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли»

Вчера, 21:12
В ночном клубе Soda в Белгороде решили отменить концерт музыкальной группы «Пошлая Молли», который должен был состояться сегодня. В течение 10 последних дней мэрия города оказывала давление на организаторов, советуя отказаться от выступления.

В Белгороде отменили концерт украинской группы «Пошлая Молли»

 

В белгородском ночном клубе Soda отменили выступление украинской музыкальной группы «Пошлая Молли», который должен был состояться сегодня. Об отмене стало известно благодаря соцсети «ВКонтакте», где в группе, посвященной городу Белгороду, появилось соответствующее объявление.

После сообщения об отмене, администрация клуба предложила не сдавать поклонникам творчества группы входные билеты на концерт – людей собирались пригласить в отель, где остановились музыканты на встречу с ними. Но и встречу запретили власти города, которые ранее в течение десяти дней оказывали влияние на организаторов касательно отмены концерта.

В группе города опубликована запись телефонного звонка в управления культуры Белгорода, где один из фанатов интересовался тем, почему отменили концерт группы. Представитель управления сказал, что ничего не знает про отмененный концерт и не может объяснить причину отмены.
Новости по теме
"Пошлая Молли" показала клип с сексом школьников

Музыканты украинской группы «Пошлая Молли» презентовали клип на трек «Типичная вечеринка с бассейном». Кадры нового творения коллектива имеются в YouTube. 

Концерт украинской группы Kazaky отменили из-за гей-пропаганды
Концерт украинской группы Kazaky отменили из-за гей-пропаганды

Концерт украинской группы Kazaky отменили из-за гей-пропаганды. Увидев пикет возле ночного клуба, в котором должна была выступить команда, организаторы приняли

«Ляпис Трубецкой»: Наш концерт в Тюмени все-таки запретили
«Ляпис Трубецкой»: Наш концерт в Тюмени все-таки запретили

Сегодня в Тюмени должен был состояться концерт популярной белорусской группы «Ляпис Трубецкой», однако его отменили. Об этом сообщили на официальной странице

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости