Пение незрячей девочки из Казани растрогало до слез Валерия Меладзе на проекте «Голос. Дети»

Олеся Машейко, незрячая девочка из Казани, стала участницей популярного проекта «Голос. Дети». 11-летняя участница телешоу спела песню поп-исполнительницы Ёлки, под названием «Грею счастье внутри».

В своем родном городе Олеся прославилась после участия в мероприятии «Добрая волна». Известно, что школьница из Казани не только поет, она также играет на таких музыкальных инструментах как флейта и фортепиано. Шесть лет Олеся занимается вокалом. Зрение Олеся потеряла в детстве, причиной стало отслоение сетчатки.





Татьяна Преображенская

Юная певица приехала в столицу со своими родными: мамой, папой, двоюродным братом и сестрой. После того, как Олеся исполнила песню Ёлки на сцене «Голос.Дети» кнопку нажал певец Валерий Меладзе, который растрогался до слез после выступления незрячей девочки. Теперь Олеся Машейко в его команде и ей предстоит много работы.