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| | Пение незрячей девочки из Казани растрогало до слез Валерия Меладзе на проекте «Голос. Дети»

Пение незрячей девочки из Казани растрогало до слез Валерия Меладзе на проекте «Голос. Дети»

Вчера, 21:19
Олеся Машейко, незрячая девочка из Казани, стала участницей популярного проекта «Голос. Дети». 11-летняя участница телешоу спела песню поп-исполнительницы Ёлки, под названием «Грею счастье внутри».

Пение незрячей девочки из Казани растрогало до слез Валерия Меладзе на проекте «Голос. Дети»

 

В своем родном городе Олеся прославилась после участия в мероприятии «Добрая волна». Известно, что школьница из Казани не только поет, она также играет на таких музыкальных инструментах как флейта и фортепиано. Шесть лет Олеся занимается вокалом. Зрение Олеся потеряла в детстве, причиной стало отслоение сетчатки.

Пение незрячей девочки из Казани растрогало до слез Валерия Меладзе на проекте «Голос. Дети»

 



Юная певица приехала в столицу со своими родными: мамой, папой, двоюродным братом и сестрой. После того, как Олеся исполнила песню Ёлки на сцене «Голос.Дети» кнопку нажал певец Валерий Меладзе, который растрогался до слез после выступления незрячей девочки. Теперь Олеся Машейко в его команде и ей предстоит много работы.
Татьяна Преображенская
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