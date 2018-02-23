14-летняя Назгуль Отузова приехала в Москву на телепроект «Голос. Дети» из Башкирии, из поселка Янгантау, который находится при санатории. Девочка рассказала, что вокального образования у нее нет, а ее прекрасный голос – это дар Божий. Назгуль исполняла песню на итальянском языке «Адажио», которая привела всех в восторг. После выступления девочке аплодировал стоя весь зал и даже члены жюри, которые сказали, что это было одно из самых ярких выступлений.
14-летняя девочка покорила всех своим голосом в шоу «Голос. Дети»Сегодня, 13:52
Маленькая участница шоу «Голос. Дети» Дениза Хекилаева покорила жюри своим голосом и заставила наставников танцевать. В пляс пустились Валерий Меладзе и Дима
В четвертом сезоне "Голос. Дети" 10-летняя Ева Сукманова очень артистично спела песню Анны Герман "А он мне нравится", чем вызвала симпатии зрителей. Но, к
Минувшая пятница стала расстройством для всех поклонников популярного шоу «Голос». Члены жюри не взяли в свою команду очаровательную девушку-инвалида из