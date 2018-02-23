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В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | 14-летняя девочка покорила всех своим голосом в шоу «Голос. Дети»

14-летняя девочка покорила всех своим голосом в шоу «Голос. Дети»

Сегодня, 13:52
Девочка из Башкирии удивила всех своим вокалом, она завоевала на проекте «Голос. Дети» сердца всех членов жюри, а также зрителей. На ее исполнение песни повернулись не только все судьи, но даже аплодировали ей стоя.

14-летняя девочка покорила всех своим голосом в шоу «Голос. Дети»

 

14-летняя Назгуль Отузова приехала в Москву на телепроект «Голос. Дети» из Башкирии, из поселка Янгантау, который находится при санатории. Девочка рассказала, что вокального образования у нее нет, а ее прекрасный голос – это дар Божий. Назгуль исполняла песню на итальянском языке «Адажио», которая привела всех в восторг. После выступления девочке аплодировал стоя весь зал и даже члены жюри, которые сказали, что это было одно из самых ярких выступлений.


За Назгуль Отузову в комнате ожидания болели две тети. Родители, в связи с рабочим графиком, приехать вместе с ней в Москву не смоли.

Пелагея Лебединская
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