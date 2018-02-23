14-летняя девочка покорила всех своим голосом в шоу «Голос. Дети»

Девочка из Башкирии удивила всех своим вокалом, она завоевала на проекте «Голос. Дети» сердца всех членов жюри, а также зрителей. На ее исполнение песни повернулись не только все судьи, но даже аплодировали ей стоя.





За Назгуль Отузову в комнате ожидания болели две тети. Родители, в связи с рабочим графиком, приехать вместе с ней в Москву не смоли.

Пелагея Лебединская

14-летняя Назгуль Отузова приехала в Москву на телепроект «Голос. Дети» из Башкирии, из поселка Янгантау, который находится при санатории. Девочка рассказала, что вокального образования у нее нет, а ее прекрасный голос – это дар Божий. Назгуль исполняла песню на итальянском языке «Адажио», которая привела всех в восторг. После выступления девочке аплодировал стоя весь зал и даже члены жюри, которые сказали, что это было одно из самых ярких выступлений.