Хаяо Миядзаки с намеком выслал Вайнштейну катану

Миядзаки отмечает, что провел даже личную встречу с Вайнштейном и поразился тому, насколько агрессивным был продюсер во время их первой встречи. Корифей аниме признается, что давление оказывалось на него лично и на японскую студию, а также весь ее продюсерский состав. Американскому продюсеру не понравились некоторые сцены, потому он требовал незамедлительно от них избавиться, угрожая отказом пускать «Принцессу Мононоке» в американский прокат.
«Я прилетел в Нью-Йорк, чтобы встретиться с этим человеком, с Харви Вайнштейном. Вместо приветствия, он стал бомбардировать меня требования, был агрессивен, нападал, хотел сократить монтаж и все время выкрикивал: «Резать», - вспоминает Хаяо Миядзаки ту самую встречу.
В ответ на это Миядзаки, с присущей японцам учтивостью, попросил одного из своих продюсеров после очередных переговоров выслать Вайнштейну по почте катану и приложить к подарку записку: «Резать не будем».