Хаяо Миядзаки с намеком выслал Вайнштейну катану

Легендарный японский мультипликатор Хаяо Миядзаки рассказал увлекательную историю относительно своего знакомства с «лицом» сексуальных домогательств – Харви Вайнштейном. Как оказалось, голливудский продюсер пытался с помощью своего влияния оказать давление на Миядзаки. Инцидент касался классики аниме – полнометражного фильма «Принцесса Мононоке», который Вайнштейн, специально для проката в США требовал беспощадно «порезать». Специально для этого он послал Вайнштейну катану, можно сказать, с намеком.

Николай Офицеров

Миядзаки отмечает, что провел даже личную встречу с Вайнштейном и поразился тому, насколько агрессивным был продюсер во время их первой встречи. Корифей аниме признается, что давление оказывалось на него лично и на японскую студию, а также весь ее продюсерский состав. Американскому продюсеру не понравились некоторые сцены, потому он требовал незамедлительно от них избавиться, угрожая отказом пускать «Принцессу Мононоке» в американский прокат.», - вспоминает Хаяо Миядзаки ту самую встречу.В ответ на это Миядзаки, с присущей японцам учтивостью, попросил одного из своих продюсеров после очередных переговоров выслать Вайнштейну по почте катану и приложить к подарку записку: «Резать не будем».