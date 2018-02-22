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| | Люк Сайуокер из «Звездный войн» удостоится именной звезды на Аллее Славы

Люк Сайуокер из «Звездный войн» удостоится именной звезды на Аллее Славы

Вчера, 23:30
Актер Марк Хэмилл всемирную известность получил после выхода на экраны оригинальной трилогии Джорджа Лукаса «Звездные войны». Там актер сыграл роль Люка Скайуокера, сына Дарта Вейдера, в прошлом Анакина Скайуокера. А теперь пришло время зажечься его персональной звезде на Аллее Славы в Голливуде.

Люк Сайуокер из «Звездный войн» удостоится именной звезды на Аллее Славы

 

Известно о предстоящей церемонии стало 21 февраля, а состоится она 8 марта в половине двенадцатого по местному времени. Звезда Хэмилла будет уже 2630. Зажигать звезду будут в присутствии людей, причастных к успеху актера – режиссера саги Джорджа Лукаса, исполнителя роли Хана Соло Харрисона Форда, а также главы Торгово-промышленной палаты Голливуда Лерон Габлер.

Продюсер церемонии Ана Мартинез уверена, что фаны «Звездных войн» будут на седьмом небе от счастья, когда Марк получит свою звезду. От лица организаторов она добавила, что они гордятся успехом этого экстраординарного актера.
Дарья Светозарова
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