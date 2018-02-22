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| | Песков ответил на слова Серебрякова о «национальной идее России»

Песков ответил на слова Серебрякова о «национальной идее России»

Сегодня, 13:29
Заявление актера Алексея Серебрякова вызвало бурную реакцию во всех слоях населения. Дал комментарии по поводу «национальной идеи России» и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, высказывание артиста не касается Кремля.

Песков ответил на слова Серебрякова о «национальной идее России»

 

На днях в одном из интервью выехавший в Канаду Алексей Серебряков заявил, что национальная идея РФ заключается в наглости, хамстве и силе, что вызвало возмущение граждан и деятелей искусства. После критики многих актеров и режиссеров Серебряков не взял свои слова назад. Высказался по этому поводу и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ответе на соответствующий вопрос журналистов, представитель главы страны заявил, что заявление артиста никак не относится к Кремлю.

Ранее Серебрякова отчитал Александр Панкратов-Черный. Артист акцентировал, что все зависит от воспитания, и в деревне есть интеллигенты. Режиссер Карен Шахназаров назвал заявление Серебрякова «бесчестным».
Виктория Озерова
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